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القناة 12 الإسرائيلية: تضرر مبنى ومرآب للمركبات في "كريات يام" بخليج حيفا في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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