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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تحركا لقوات الإحتلال عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصلية صاروخية

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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