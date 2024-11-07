الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: سقوط صاروخ على مبنى بالكريوت أدى الى اصابة شخص ووقوع أضرار وتسرب كبير للغاز

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :