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اعلام الاحتلال: رصد اطلاق 50 صاروخا من لبنان نحو خليج حيفا بالساعة الاخيرة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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