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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة المنارة بصلية صاروخية

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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