الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارة على بلدة زفتا في جنوب لبنان

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :