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الدفاع المدني بغزة: مناشدات ونداءات استغاثة بوجود شهداء وجرحى تحت انقاض منزل في محيط مدارس ابوحسين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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