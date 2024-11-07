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انعقاد ملتقى "مدرسة نصر الله" بمشاركة مفكرين من 13 دولة في طهران

انعقاد ملتقى
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

يقام الملتقى الدولي "مدرسة نصر الله " يوم السبت 9 الجاري، في العاصمة طهران بمشاركة مفكرين من 13 دولة وذلك في الذكرى الاربعين لاستشهاد سيد المقاومة المجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله.

وأفادت العلاقات العامة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ان هذا الملتقى يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ومنظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية يوم السبت القادم.

وقال رئيس منظمة الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي ايماني بور ان 25 ضيفا من 13 بلدا في العالم سيشاركون الملتقى.

واضاف ان هؤلاء الضيوف هم من لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس. ويناقش الملتقى الابعاد الفكرية والشخصية والسياسية للسيد حسن نصر الله بهدف بناء النموذج وتبيان دور القادة المستقبليين للمقاومة.

ويلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف كلمة في الملتقى، اضافة الى كل من مدير الحوزات العلمية في البلاد آية الله أعرافي ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي ووزير الخارجية عباس عراقجي والمساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية محمد جواد ظريف ورئيس لجنة دعم الشعب الفلسطيني حجة الاسلام والمسلمين اختري.

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