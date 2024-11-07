الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء واصابات باستهداف الاحتلال مدرسة للنازحين في شارع النصر بمدينة غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :