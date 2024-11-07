الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: 4 شهداء ومصابون بقصف الإحتلال مدرسة الرمال التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :