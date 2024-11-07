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كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح باستهدافها بعبوة رعدية بعد دخولها مبنى في محيط مستشفى كمال عدوان

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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