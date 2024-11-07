عمليات للمقاومة الفلسطينية ضد العدو الاسرائيلي في غزة

العالم-فلسطين

وأفاد الاعلام العسكري لكتائب القسام ناقلة جند صهيونية وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” أمس الأربعاء في محيط الدوار الغربي “حارة الخزان” في بيت لاهيا شمال القطاع.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام تفجير عبوة “رعدية” في قوة صهيونية راجلة بعد دخولها أحد المباني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

غزة

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الاستيلاء على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وعرضت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مشاهد من استهداف الوحدة الصاروخية موقع "أبو مطيبق" العسكري شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.