بوتين: العالم يشهد اليوم تشكل نظام عالمي جديد

العالم-روسیا

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمة له مساء اليوم الخميس أمام اجتماع نادي "فالداي" الدولي للحوار، أن النظام العالمي الجديد ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع بين مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.

وأكد بوتين، أن دعوات الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا القوة النووية تظهر نزعة مغامرة متطرفة.

واكد ان الفوضى والأزمات المنظمة تنمو في البلدان التي تدعي الليبرالية وتدفع العالم نحو التدهور.

وقال ان الصراعات الحادة تؤدي إلى تعقيد التنمية العالمية لكنها لا تمزقها والعالم يتغير بشكل كبير لا رجعة فيه.

وصرح ان تيار السياسة العالمية يعاكس تطلعات الغرب وأذكّرهم بأن محاولة إعادة بناء العالم في القرن الماضي نظروا إليها على أنها انتصار لهم واستسلام لروسيا.