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مصادر طبية: 52 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 42 منهم شمالي القطاع

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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