العالم - سوريا

وقعت اشتباكات عنيفة، الخميس، بين قوات العشائر العربية، ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالقرب من "كورنيش الميادين"، شرق دير الزور شرقي سوريا.

وأكّد مصدر ميداني أنّ "مسلحي قسد يستهدفون منطقة كورنيش الميادين التي تتواجد فيها مؤسسات الدولة السورية عند الضفة الغربية لنهر الفرات".

كما أكّد المصدر نفسه أنّ "قوات العشائر ردّت على مصدر النيران، ما أدّى لاندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين"، مشيراً إلى أنّ "الاشتباكات لاتزال مستمرة".

الجيش السوري ينهي مناورات برية في بادية البوكمال عند الحدود السورية العراقية

وفي سياق متصل، أنهى الجيش السوري وحلفاؤه مناورات عسكرية برية على طول الحدود السورية العراقية في بادية مدينة البوكمال شرقي سوريا.

ووفق الجيش فقد "حاكت المناورات عمليات مواجهة برية مع تحرك واسع لمسلحين من منطقة التنف، ومناطق سيطرة مسلحي قسد، عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، بهدف قطع الطريق الواصلة من بغداد إلى دمشق".



وفي وقت سابق اليوم، أغار الطيران الحربي السوري والروسي المشترك على تحركات مؤللة لتنظيم "داعش" ونقاط انتشارهم في بادية تدمر والسخنة وجبالها، في ريف حمص الشرقي، ومحور الرصافة في ريف الرقة الجنوبي الغربي وسط سوريا.



وأكّد مصدر ميداني تصدّي الجيش السوري لمحاولة "داعش" مهاجمة إحدى نقاطه في بادية السخنة، وذلك انطلاقاً من منطقة التنف، المعروفة بمنطقة الـ55.

كما أكّد المصدر نفسه أنّ "مسلحي داعش حاولوا مهاجمة نقطة متقدمة للجيش في بادية السخنة، مستقلين سيارتي بيك آب و3 دراجات نارية"، مشيراً إلى أنه "رصدت تحركاهتم من منطقة التنف قبل التصدّي لهم"، بحسب المصدر الميداني.