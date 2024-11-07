الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: انباء اولية عن عملية طعن في شارع "ديزنجوف" بمدينة نتانيا

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :