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غارة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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