الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد ابو الفضل شكارجي: نواجه حاليا حربا معرفية واسعة النطاق تشكل تهديدا اساسيا للإنسانية

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :