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العميد ابو الفضل شكارجي: الاسطول 86 للبحرية الايرانية كسر الاحتكار الاستبدادي في مرحلة الحظر وحقق انجازا كبيرا في صنع الثقة وتجاوز الشعارات

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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