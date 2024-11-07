الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 العبرية: ايقاف ضابط احتياط كبير عن الخدمة الإحتياطية في الجيش الإسرائيلي لأنه انتقد طريقة إدارة الحرب

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :