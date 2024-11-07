القناة 12 العبرية: ايقاف ضابط احتياط كبير عن الخدمة الإحتياطية في الجيش الإسرائيلي لأنه انتقد طريقة إدارة الحرب

قناة العالم
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارتين على بلدتي الطبري والسلطانية جنوب لبنان
عاجل
مصادر لبنانية: استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بمحاذاة قرى الحافة الامامية في الجنوب
عاجل
حماس: نوجه نداءنا الى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية والى احرار العالم للخروج ايام الجمعة والسبت والأحد للضغط لوقف العدوان
عاجل
حركة حماس تصدر دعوة ونداء للإستمرار في الحراك العالمي حتى وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة في قطاع غزة
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: تحريات بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا
عاجل
إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي بالمنارة ومرغليوت في إصبع الجليل
عاجل
مناشدات لانتشال الشهداء والجرحى وانقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الإحتلال منزلا في شارع المنشية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة
عاجل
غارة إسرائيلية على محيط بلدتي مجدل بلهيص وسحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان
عاجل
القناة 12 العبرية: ايقاف ضابط احتياط كبير عن الخدمة الإحتياطية في الجيش الإسرائيلي لأنه انتقد طريقة إدارة الحرب
عاجل
العميد ابو الفضل شكارجي: الاسطول 86 للبحرية الايرانية كسر الاحتكار الاستبدادي في مرحلة الحظر وحقق انجازا كبيرا في صنع الثقة وتجاوز الشعارات
القناة 12 العبرية: ايقاف ضابط احتياط كبير عن الخدمة الإحتياطية في الجيش الإسرائيلي لأنه انتقد طريقة إدارة الحرب
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بالعالم..
الاحتلال يقصف أشهر بلدة بلبنان.. تحتضن مرقد أبي ذر الغفاري
مقالات و تحليلات
الرهان فقط على الميدان.. هل يستمر الغطاء الأميركي المفتوح لنتانياهو؟
بعد فوز ترامب.. الثابت والمتغير في السياسة الأمريكية
من نصر الله الى السنوار.. نهج قيادة سيبني مستقبل الأمة
قراءة في البعد الاستراتيجي للعلاقات الخليجية الإيرانية بعد عملية 7 أكتوبر
الانتخابات الرئاسية الأمريكية ...ما لها وما عليها
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.