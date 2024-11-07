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الإعلام الإسرائيلي: التحقيق في شبهة تلقي رئيس "مجلس الأمن القومي" رشوة أساسها شهادة مباشرة ممن حوّل له المبلغ

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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