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شهيدة و10 إصابات جراء قصف طارات الإحتلال منزلا بشارع المنشية في بيت لاهيا

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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