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3 شهداء و4 جرحى بغارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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