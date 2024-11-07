الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في منشور بالعبرية على منصة إكس: العالم سيرى اليوم الذي سيهزم فيه الصهاينة على يد المقاومة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :