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يديعوت احرونوت: نتنياهو ومقربون منه لديهم فيديو يوثق اشتباك غالانت جسديا مع حارس بمكتب نتنياهو بعد 7 أكتوبر

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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