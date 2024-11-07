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غارة جوية إسرائيلية على بلدة دبين في جنوب لبنان
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يديعوت احرونوت: نتنياهو ومقربون منه لديهم فيديو يوثق اشتباك غالانت جسديا مع حارس بمكتب نتنياهو بعد 7 أكتوبر
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مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني: "إسرائيل" تريد نقل التوتر الى إيران بعد فشلها في تحقيق أهدافها بغزة ولبنان
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قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في منشور بالعبرية على منصة إكس: العالم سيرى اليوم الذي سيهزم فيه الصهاينة على يد المقاومة
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جيش الإحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
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3 شهداء و4 جرحى بغارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان
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شهيدة و10 إصابات جراء قصف طارات الإحتلال منزلا بشارع المنشية في بيت لاهيا
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قوات الإحتلال تقتحم قرية المغير شمال رام الله بالضفة وتطلق قنابل الغاز صوب منازل المواطنين
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الإعلام الإسرائيلي: التحقيق في شبهة تلقي رئيس "مجلس الأمن القومي" رشوة أساسها شهادة مباشرة ممن حوّل له المبلغ
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طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارتين على بلدتي الطبري والسلطانية جنوب لبنان
غارة جوية إسرائيلية على بلدة دبين في جنوب لبنان
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.