الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تستهدف للمرة الثانية تجمعا لقوات الإحتلال عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية في بلدة كفركلا بصلية صاروخية

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :