الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهدافها للمرة الثانية تجمعا لقوات الإحتلال الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس بصلية صاروخية

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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