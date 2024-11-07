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مراسل العالم: وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اكد ان ايران لن تهاجم "إسرائيل" من العراق وان مسؤولين ايرانيين نفوا نية استخدام أراضينا

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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