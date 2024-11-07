الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

9 شهداء وعدد من الإصابات بقصف الإحتلال منزلا بالقرب من عيادة الدرج وسط مدينة غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :