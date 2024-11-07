الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وإصابات بقصف طائرات الإحتلال منزلا في منطقة التحلية شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :