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قوات الإحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد في المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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