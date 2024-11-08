الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :