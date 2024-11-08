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مراسل العالم: أنباء عن إسقاط القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع أميركية من نوع MQ-9 في محافظة الجوف

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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