الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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إشتباكات بين قوات الإحتلال ومقاومين بمخيم بلاطة شرق نابلس تخللها تفجير عبوات ناسفة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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