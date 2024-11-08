الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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مراسل العالم: أنباء عن إسقاط القوات اليمنية طائرة استطلاع أميركية MQ-9 في محافظة الجوف لتكون الـ 12 من هذا النوع التي يتم إسقاطها هذا العام

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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