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إصابة 5 إسرائيليين في العاصمة الهولندية امستردام باشتباك مع مشجعين عقب تمزيقهم للعلم الفلسطيني بعد انتهاء مبارة لكرة القدم

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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