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قصف مكثف من قبل الزوارق الحربية الصهيونية لشاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح وسط وجنوب قطاع غزة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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