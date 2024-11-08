بالفيديو...تعرض مشجعي فريق "إسرائيلي" لاعتداءات في أمستردام بهولندا

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية نظيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعي مكابي تل أبيب وهم يتعرضون لاعتداءات وحوادث دهس، وصفها أحد المشجعين بالقول إنها على ما يبدو "كانت منظمة مسبقا".

وحسبما ذكرت الصحيفة، فإن الاعتداءات التي قام بها أشخاص ملثمون طالت عددا من الفنادق التي كان "إسرائيليون" يقيمون فيها.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وسائل إعلام هولندية قولها، إن قوات الشرطة تحاول السيطرة على العنف في أمستردام، وقد ساعدت عشرات المشجعين "الإسرائيليين" الذين تعرضوا للاعتداء، واعتقلت عددا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

وتعليقا على الاعتداءات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "نحن نتعاون مع السلطات في هولندا بشأن الحوادث الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي في محنة حاليا أو لديه معلومات عن موقع لحدث عنيف يجري حاليا، يرجى الاتصال بغرفة العمليات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية".

وأورد مكتب رئيس الوزراء الاحتلال بيانا جاء فيه إن "بنيامين نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف الشديدة التي وقعت في أمستردام ضد "الإسرائيليين"، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت.