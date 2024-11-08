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انفجار في حسينية ارشاد بمدينة همدان الايرانية غرب طهران بسبب تسرب الغاز ما ادى لالحاق اضرار بالمبنى واصابة امرأة تم انتشالها من تحت الانقاض

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

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