ترامب يبدأ في اختيار فريقه وبايدن يتعهد انتقالاً سلمياً للسلطة

العالم - الأمیرکیتان

وشدد الرئيس الديموقراطي من البيت الأبيض على ضرورة «خفض» التوترات السياسية في الولايات المتحدة، وذلك في أول موقف له منذ فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.

وتلقى ترامب التهاني من بايدن الذي هزمه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ومن باراك أوباما (2009-2017) الذي خلفه، ومن كامالا هاريس التي اعترفت بهزيمتها الأربعاء.

ودعا ترامب والذي تعرّض خلال الحملة الانتخابية لمحاولتَي اغتيال وأربع لوائح اتهام وإدانة جنائية، إلى «وحدة البلاد».

وقال الناطق باسم حملة ترمب ستيفن شونغ في بيان إنّ «الرئيس ترامب شكر نائبة الرئيس هاريس على تصميمها واحترافيتها ومثابرتها طوال فترة الحملة الانتخابية، واتفقا على أهمية توحيد البلاد».

وأمام ترامب ما يزيد قليلا عن شهرين لاختيار فريقه الحكومي.