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إعلام الاحتلال: رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه نهاريا والجليل الغربي

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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