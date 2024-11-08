الدعم الامیرکی لکیان الاحتلال فی مواجهة المقاومة الاسلامیة

العالم - وثائقيات

بدأت حكاية الدعم الامريكي لكيان الاحتلال بعد 12 دقيقة من اعلان قيام الكيان في الامم المتحدة في عام 1948 من خلال مصارعة الولايات المتحدة بالاعتراف به.

الدعم الامريكي لكيان الاحتلال دعامة اساسية له فلولا هذا الدعم على مختلف الصعد لما صمد الكيان لساعات في ايم حرب خاضها.

فقد كان الاختبار الاكبر والاحدث لمدى قدرة كيان الاحتلال على المواجهة من دون الدعم الامريكي صباح 7 اكتوبر /تشرين الاول 2023 في عملية طوفان الاقصى.

كان كيان الاحتلال قاب قوسين او ادنى من السقوط، هب الغرب وفي مقدمه الولايات المتحدة لدعمه ومنع انهياره.

القلق الامريكي على مصير الكيان توسع من غزة الى لبنان بعدما فتحت المقاومة الاسلامية المساندة على طريق القدس في 8 اكتوبر /تشرين الاول 2023.

ارتعب كيان الاحتلال وداعموه لاسيما الولايات المتحدة وبدأ المسؤولون الامريكيون في البحث عما يمكن الكيان من المواجهة على جبهتين في آن، جبهة المقاومة الفلسطينية وجبهة المقاومة الاسلامية في لبنان.