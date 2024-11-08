الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: إطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه حيفا وخليجها والكريوت والجليل العربي والأعلى

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :