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جيش الاحتلال: إطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه حيفا وخليجها والكريوت والجليل الغربي والأعلى

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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