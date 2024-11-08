رئيس برلمان تركيا: لا بد من مناقشة تعليق عضوية 'إسرائيل' الاممية

العالم - الاحتلال

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بقمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المقامة في البرازيل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح قورتولموش، أنهم اجتمعوا اليوم لمناقشة القرارات الجذرية التي يتعين اتخاذها من أجل المستقبل ووضع أسس نظام أكثر عدالة.

وأضاف أن "الفشل في تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تحول إلى إرهاب دولة مستمر في فلسطين ولبنان".

وأضاف أنه بناء على إعلان الحكومة الإسرائيلية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه "شخص غير مرغوب فيه" وهجماتها ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، "فإن الوقت حان لمناقشة تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة".

وأكد أن المسؤولية المشتركة للبرلمانات العالمية أن تجتمع حول "الصالح العام" من أجل إقامة عالم يقوم على العدالة والإنصاف والسلام.

وتستضيف البرازيل أعمال قمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين بين الأربعاء والجمعة.