شاهد.. في اليوم الـ 399... مجازر وتهجير في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

آلة القتل للاحتلال الاسرائيلي تواصل مجازرها دون توقف على وقع قصف المناطق السكنية وتهجير السكان منها في ظل صمت مطبق من المحافل الدولية ففي جديد هذه المجازر شهدت مدينة غزة مجزرة راح ضحيتها تسعة شهداء بينهم اطفال ونساء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الدرج .

وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات من مجزرة مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، التي أسفرت عن استشهاد اثني عشر شخصا، ومجزرة مخيم جباليا التي راح ضحيتها خمسة و عشرون شخصا.

وفي تطورات أخرى، استشهد فلسطينيان جراء غارة للاحتلال على منزل في منطقة التحلية شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع .

وبالتزامن، أعلنت مصادر فلسطينية عن وقوع شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلي في محيط صالة حمدان بمنطقة الجنينة في رفح .

فيما أكدت المصادر باستشهاد صياد وإصابة ثلاثة آخرون في قصف من زوارق حربية إسرائيلية لساحل مدينة رفح .

كما استهدف قصف كثيف مخيم البريج، بينما أصيب آخرون جراء قصف استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

هذا وتجدد القصف الجوي والمدفعي على مخيم جباليا ومناطق أخرى من شمالي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تقدم الدبابات في بيت لاهيا متزامنا مع قيام قوات الاحتلال بنسف المزيد من المربعات السكنية في المنطقة.

ويتواصل القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق شمالي القطاع وسط تهجير للسكان من جباليا وبيت لاهيا باتجاه مدينة غزة.

وبالإضافة إلى جباليا وبيت لاهيا، أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء مناطق في مدينة غزة تشمل الجزء الشمالي من مخيم الشاطئ وثلاثة أحياء أخرى في مدينة غزة.