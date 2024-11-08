الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا قاعدة "ستيلا ماريس" شمال غرب حيفا ومطار "رامات ديفيد" جنوب شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :