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استشهاد 4 في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب فندق المشتل شمال غرب غزة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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