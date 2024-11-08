الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد 17 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :